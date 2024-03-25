Состоялась премьера нового кроссовера Nissan Kicks: он заменит Qashqai

Компания Nissan провела премьеру второй генерации кроссовера Kicks. Он примерил новый стиль, став похожим на китайский Pathfinder, впервые получил систему полного привода и готовится заменить Nissan Qashqai.

Nissan Kicks второго поколения прибавил в длину 71 мм - до 4366 мм. Также увеличились ширина и высота - до 1801 и 1626 мм (+41 и 18 мм соответственно). Это "полезная" прибавка, так как заявлено, что ширина салона спереди выросла на 43 мм, а сзади - на 38 мм; расстояние между рядами увеличено на 23 мм.

Новый "Кикс" построен на платформе CMF-B, которая лежит в основе недавно представленного Dacia/Renault Duster. Смена "тележки" позволила разработать версии с системой полного привода, наличие которой влияет на размер колёсной базы: у машины с 4х4 она равна 2664 мм, у моноприводной - 2657 мм (как у "Дастера"). Соответственно, у Kicks два варианта задней подвески: независимая и зависимая балка соответственно.

Внедорожный потенциал модели повысили за счёт увеличения дорожного просвета со 178 до 213 мм. Однако у версий с полным приводом объём багажного отделения меньше: он составляет 677 литров против 850 литров у переднеприводных модификаций.

Таким образом, Nissan Kicks действительно выглядит альтернативой Rogue Sport, который и заменит на стратегическом рынке США. Для полного соответствия требованиям рынка было решено отказаться от мотора 1.6 литра мощностью 124 л.с., заменив его на двухлитровый атмосферник с отдачей 143 л.с. и 190 Нм. В паре определили вариатор. Позднее появится гибридный Nissan Kicks.

Фото: www.autohome.com.cn

Базовый Nissan Kicks оснащён десятью подушками безопасности и комплексом Safety Shield 360, в который входят системы автоматического торможения, контроля "слепых" зон и слежения за разметкой, 7-дюймовыми экранами приборной панели и мультимедиа. В топовых комплектациях кроссовер укомплектован модной монопанелью с дисплеями 12,3 дюйма, и в этом случае вместо аналогового контроля климата клиент должен выставлять настройки через тачскрин.

Также опционально для нового Nissan Kicks предлагаются адаптивный круиз-контроль ProPilot с функцией удержания в полосе, центральная подушка безопасности на первом ряду, система камер кругового обзора и аудиосистема Bose с десятью динамиками.

Старт производства нового Nissan Kicks на заводе в Мексике запланирован на июнь. Цены пока не названы. Первое поколение "Кикса" продают за 21 тысячу долларов (1,95 млн рублей).