АвтоВАЗ тестирует уникальный кросс-хэтч Renault: фото без камуфляжа

В Тольятти запечатлели предсерийный прототип модели, которая должна была заменить Sandero на нашем рынке. У пятидверки сохранился лейбл Renault, а из открытых источников удалось установить: собственником и страхователем автомобиля является акционерное общество АвтоВАЗ. На кросс-хэтче внутризаводские номера Lada, но подробностей о технической начинке нет.

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Очевидцам удалось запечатлеть уникальный Renault: по архитектуре модель близка к бразильскому Kardian, но дизайн совсем другой: отличается светотехника, форма крышки багажника, бамперы и оформление выхлопной системы. Презентация «бюджетника» должна была состояться летом 2022 года, но после разрыва Lada и Renault проект свернули.

Тем не менее у Волжского автозавода остались несколько прототипов кросс-хэтчей, и эти автомобили до сих пор тестируют на дорогах общего пользования в Самарской области. По предварительным данным, на российских Renault Sandero Stepway должна была остаться связка французского 1,6-литрового «атмосферника» H4M и вариатора Jatco.

Ближайшим «родственником» кросс-хэтча Renault окажется Lada Iskra: премьера новой модели состоится в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Впрочем, несмотря на общую платформу СMF-B-LS, целый ряд компонентов пришлось поменять на «антисанкционные».