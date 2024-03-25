Госдума рассмотрит законопроект о регистрации машин без ОСАГО

Ранее он уже был рассмотрен в I чтении. 9 апреля законопроекту предстоит пройти II чтение. Принятие инициативы позволит регистрировать автомобили в ГИБДД без действующего полиса ОСАГО.

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О сроках рассмотрения законопроекта о регистрации машин без полиса ОСАГО сообщило издание Autonews.ru. Документом предусматриваются изменения в законах об ОСАГО и о безопасности дорожного движения. В повестке заседаний на сайте Думы назначен срок рассмотрения документа во II чтении: это должно произойти 9 апреля.

В пояснительной записке говорится, что цель законопроекта состоит в исключении полиса ОСАГО из перечня документов, необходимых для перерегистрации транспортного средства при смене владельца. Также в документе содержится норма, призванная разрешить водителям при продаже сразу снимать автомобиль с учёта в ГИБДД. Пока это можно сделать лишь через 10 дней после продажи.

Ещё одним нововведением может стать обязательный осмотр машины, учёт которой ранее прекратили, если владелец подал заявление на его возобновление.

Автором инициативы является глава комитета по транспорту Евгений Москвичёв. В I чтении законопроект был принят ещё в ноябре 2023 года. На настоящий момент, напомним, без полиса ОСАГО зарегистрировать автомобиль нельзя, при этом покупка автомобиля не означает, что он сразу же начнёт участие в дорожном движении.

Ранее стало известно, что в Госдуме ускорят введение штрафов с камер за ОСАГО. Депутаты просят правительство ускорить принятие законопроекта.