УАЗ повысил качество своей главной модели. Что конкретно изменилось

УАЗ официально сообщил о комплектации автомобиля Патриот деталями улучшенного качества.

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Завод, расположенный в Ульяновске, продолжает усовершенствовать выпускаемые детали для внедорожников Патриот, тем самым повышая качество их сборки.

Не так давно появилась информация о том, что УАЗ занимается модернизацией штамповой оснастки, которая в будущем будет использована для производства запасных частей для кузова Патриота.

На новом автоматическом станке, с усовершенствованным программным управлением, фрезеровку прошли новые прижимы, предназначенные для установки на левую часть каркаса транспортного средства. За счет этого улучшилось общее качество элемента. Надежнее стало сцепление между передними стойками и лобовым стеклом.

В штамп было внесено много изменений. Например, диапазон для регулировки дверей во время конвейерной сборки был расширен. Зазоры между дверьми и крылом станут более равномерными и менее заметными.

Была произведена полная замена оснастки для штамповки панели, которая устанавливается спереди на полу. Все внесенные изменения в производство комплектующих повысят качество сборки внедорожника Патриот. Это в совокупности позволит заводу произвести улучшения для геометрических параметров кузова. Крепежные отверстия основания будут размещаться более точно. Улучшится шумоизоляция, исчезнут посторонние звуки, которые ранее появлялись в процессе эксплуатации транспортного средства.

Также, в недавнем времени специалисты Ульяновского завода рассказали о том, какие изменения произошли в подвеске внедорожников Пикап, Патриот, а также Профи (полноприводная версия). Модернизация стартовала еще в феврале 2024 года. Каждое транспортное средство теперь комплектуют усовершенствованным передним мостом, что повысило качество автомобилей.