Появились первые фотографии нового Hyundai Palisade

Недавно в Сети были опубликованы фотографии закамуфлированных образцов флагманского корейского кроссовера нового поколения, что стало для нас поводом представить, как он будет выглядеть.

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Среднеразмерный кроссовер Palisade первого и единственного пока поколения был представлен в ноябре 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Он стал серийной версией концепта HDC-2 Grandmaster, продемонстрированного летом того же года. В апреле 2022 года состоялась премьера обновлённого паркетника, а сейчас корейская компания тестирует следующую генерацию модели.

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Пока кузова прототипов скрыты под толстым слоем маскировки, однако кое-какие детали ужен можно разглядеть. Прежде всего, кардинально изменится передняя часть. Кроссовер получит крупные блоки фар, встроенных в бампер, а над ними вдоль капота, скорее всего, расположится светодиодная полоска дневных ходовых огней. Новый Palisade легко будет узнать по передним стойкам, которые сделают «скрытыми», как на новом Santa Fe. Как будто от него же взяты и треугольные окошки напротив боковых зеркал.

Судя по шпионским фотографиям, флагманский кроссовер Hyundai лишится одного из характерных элементов дизайна — широких стоек за задними дверьми, выполненными в цвет кузова. Боковое остекление станет более строгим по форме, а его верхняя граница сделана почти горизонтальной. Вполне возможно, дверные ручки будут выдвижными по последней моде. Что же касается задней части, то здесь пока сквозь камуфляж проглядываются вертикальные блоки фонарей и ниша номерного знака, которая останется на своём месте. Мы изобразили вариант с горизонтальной светодиодной полоской в верхней части, которая перекликается с передней оптикой и присуща большинству новых моделей марки.

Ожидается, что кроссовер будет построен на новой платформе. Про моторную гамму пока ничего не известно, однако можно предположить, что Palisade получит ряд новых гибридных модификаций. Нынешний же паркетник на американском рынке предлагается с бензиновым «атмосферником» V6 3.8 GDI (295 л.с.), который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Привод может быть как передним, так и полным. На домашнем рынке в Корее есть также модификация с четырехцилиндровым турбодизелем 2.2 мощностью 202 л.с.

Премьера новинки может состояться в следующем году.

Между тем, в прошлом месяце показали кроссовер Hyundai Creta N Line с оригинальным дизайном.