Дилеры рассекретили цену Peugeot 3008 российской сборки

Дилеры уже рассекретили цену кроссовера Peugeot 3008 российской сборки. Скоро в России начнутся продажи французского кроссовера Peugeot 3008, локальную сборку которого готовы начать на калужском заводе «ПСМА Рус». Предприятие, официально перезапустившееся в декабре 2023 года, пока собирает только Citroen C5 Aircross, но в ближайшее время освоит производство новой модели. Скорее всего, в случае с Peugeot схема будет точно такой же, что и с Citroen — кроссоверы будут делать в Калуге из машинокомплектов, закупаемых у поставщиков в Китае.

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Как сообщает портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на собственные источники среди официальных дилеров, французский кроссовер калужской сборки будет стоить в России от 4 000 000 рублей. Собственно, столько же стоит и Citroen C5 Aircross, который собирают на том же конвейере предприятия «ПСМА Рус» в Калужской области.

Более того, учитывая глубокую конструктивную унификацию моделей, можно предположить, что Citroen поделится с Peugeot не только ценой, но и агрегатами. Официальных же подробностей о калужском 3008 до сих пор нет.

Его технический близнец Citroen C5 Aircross предлагается в России с бензиновым двигателем мощностью 175 или 211 лошадиных сил в зависимости от версии. Трансмиссия — 8-ступенчатый автомат, привод — только передний. На кроссовер в России дают гарантию в два года или 100 000 км пробега. Аналогичные же условия, как ожидается, будут распространяться и на Peugeot 3008.