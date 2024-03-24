Новый Opel Corsa очень впечатлил экспертов на «лосином тесте»

Немецкий хэтчбек Opel Corsa весьма обрадовал экспертов на «лосином тесте». Журналисты испанского издания km77 испытали компактную малолитражку Opel Corsa, которой бросили вызов традиционным «лосиным тестом». В рамках заездов машина должна резко перестроиться — как при встрече с настоящим животным — в соседнюю полосу движения и вернуться обратно в свою полосу. Немецкому хэтчбеку удалось выполнить этот манёвр на скорости в 79 километров в час, что весьма обрадовало экспертов, не ожидавших от Corsa такой управляемости.

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На журналистском тесте оказался базовый вариант хэтчбека, оснащённый 1,2-литровым бензиновым турбомотором на 100 лошадиных сил, который сочетается с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач со встроенным электродвигателем и передним приводом.

Обут тестовый Opel в 17-дюймовые покрышки Michelin Primacy 4, в том числе благодаря которым Corsa впечатлила себя как в слаломе, так и на «лосином тесте». Преодолеть зачётное упражнение на скорости 77 километров в час модели удалось безо всяких проблем.

Удержаться в коридоре из конусов в «лосином тесте» немецкой модели удалось на 79 километрах в час. Эксперты подчеркнули, что Opel Corsa сочетает в себе грамотные настройки шасси и хорошо откалиброванные электронные системы помощи водителю, которые позволили получить очень безопасное и образцовое поведение на ходу с высокой скоростью входа в манёвровый коридор и предсказуемым поведением дальше.