Набор из нескольких Porsche 911 GT3 в комплекте с автовозом выставили на продажу

Набор из нескольких Porsche 911 GT3 выставили на продажу в комплекте с автовозом. Периодически на аукционах и онлайн-площадках всплывают самые разные спорткары, но предложенный британским дилером RPM Technik набор The Toys for Boys представляет собой достаточно редкое предложение. В набор входят сразу шесть спорткаров Porsche 911 GT3 различных модификаций, полуприцеп Rolfo для их перевозки и тягач MAN. Причем купить по отдельности машины нельзя — их предлагают исключительно единым лотом и никак больше.

© Motor.ru

Автомобили выставил на продажу архитектор из Австрии Александр Серда, который собрал коллекцию немецких спорткаров в версии GT3. Отмечается, что машины имеют фактически нулевой пробег — минимальный километраж на одометре появился в процессе доставки покупателю — все они принадлежали одному клиенту и полностью обслужены.

В комплект входят редчайший (один из 991 выпущенных!) бело-красный 911 R 2016 года, пара машин 2018 года — чёрный 991.2 GT3 Touring и бело-чёрный 991.2 GT3 Clubsport, выпущенный в 2019 году жёлтый 991.2 GT3 RS Weissach Package, а также два гоночных купе 2018 года — белоснежный 991.2 GT3 Cup и карбоновый 991 GT3 R.

© RPM Technik

© RPM Technik

© RPM Technik

© RPM Technik

© RPM Technik

© RPM Technik

© RPM Technik

© RPM Technik

© RPM Technik

© RPM Technik

Спорткары погружены на прицеп Rolfo с тягачом MAN TGX 18.640 4х2 LLS. Коллекция собрана покупателем как дань уважения его детству, в котором он играл с модельками спорткаров и тягачом. На протяжении нескольких лет австриец собирал настоящие автомобили, которые лишь однажды — для фотосессии близ Вены — выехали из закрытого гаража. Стоимость набора «Игрушек для мальчиков» публично не раскрывается.