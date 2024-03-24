Экс-дизайнер Jaguar построил электрический фургон для людей с ограниченными возможностями

Экс-дизайнер Jaguar построил электровэн для людей с ограниченными возможностями. Бывший дизайнер Jaguar Иэн Кэллам, создавший собственную студию Callum, анонсировал новый проект. Вместо с британской фирмой Motability Operations специалисты реализовали проект eVita — полностью электрический фургон, компоновка которого оптимизирована для использования колясочниками без необходимости пересаживаться со своего кресла в сиденье автомобиля. Серийного выпуска не будет — это просто демонстрация возможностей по созданию подобных машин.

© Motor.ru

Изюминкой автомобиля является раздельная задняя дверь со встроенной выдвижной аппарелью, которые дополняют четыре двери по бокам – обычные спереди и сдвижные сзади. Когда автомобиль припаркован, светодиодные фонари освещают область позади, чтобы информировать других людей, что на этой площадке будет развёрнута рампа.

Пассажир в салоне имеет доступ к информационно-развлекательному дисплею, элементам управления отоплением и кондиционером, а также настраиваемой панели с портами для зарядки, крючками для одежды или сумок, подстаканниками и ящиками для хранения вещей. Кроме того, единственное заднее пассажирское сиденье можно опустить, превратив в лоток с дополнительными возможностями для зарядки электронных устройств.

© Callum

© Callum

© Callum

© Callum

© Callum

© Callum

Батарея расположена за первым рядом сидений, что позволяет сделать пол абсолютно ровным. В сочетании с дорожным просветом 160 миллиметров это облегчает въезд инвалидной коляске и позволяет её пассажиру сидеть в машине на той же высоте, что и остальным. Ещё одним инженерным изыском стала задняя подвеска с повышенной степенью амортизации, обеспечивающая плавность хода и предсказуемое управление при минимальном крене кузова благодаря низкому центру тяжести.