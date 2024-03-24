На заводе «БелДжи» пропишется семиместный кроссовер Geely. Портал Av.by утверждает, что в на территории предприятия в Жодино заметили рестайлинговые вседорожники Okavango. Речь идёт об экспортной модификации Geely Haoyue L: автомобиля длиной 4,86 метра с трёхрядным салоном и посадочной формулой 2 + 3 + 2. Под капотом 2,0-литровый бензиновый турбомотор Volvo (218 сил, 325 Нм), коробка передач — 7-ступенчатый «робот», привод только передний.

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На белорусском сайте «БелДжи» анонсировано, что скоро Geely Okavango появится в продаже, однако о происхождении кроссоверов информации нет. Однако портал Tochka.by настаивает, что новинка уже выпускается на заводе в Жодино.

Локализация имеет смысл, ведь с марта Okavango официально предложили в России, а сборка на территории соседнего государства позволит сдержать рост цен.

По предварительной информации в России и Беларуси станут продавать Geely Okavango в конфигурации 2022 года, то есть обновки в виде 14,6-дюймового тачскрина медиасистемы, другого программного обеспечения и коричневого салона останутся прерогативой китайской версии. А вот адаптированный к бензину АИ-92 двигатель Volvo на кроссоверах для СНГ останется.

В настоящий момент Geely Okavango стоит в России от 3,45 до 3,6 миллиона рублей, а белорусские журналисты ожидают, что стартовая цена составит 30-35 тысяч долларов. Планы дальнейшего расширения линейки есть: в нашей стране до конца года появится бизнес-седан Preface и кроссовер Atlas Cool, а в Беларуси под маркой BelGee могут локализовать «старый» Atlas и седан Emgrand.