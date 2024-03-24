В полиции Дубая появился новый «заряженный» автомобиль

В автопарке полиции Дубая появился «заряженный» Mercedes-AMG G 63 от тюнинг-ателье Mansory. Об этом сообщает arabianbusiness.com.

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Автомобиль получил фирменный обвес Mansory, в который входит капот из карбона, видоизмененные бамперы, решетка радиатора, декоративные воздухозаборники на крыльях, спойлер, новый кофр для запасного колеса, диодная подсветка.

Под капотом автомобиля находится 4,0-литровый бензиновый турбомотор V8, мощность которого выросла с базовых 585 л.с. до 720 л.с. за счет установки нового блока управления двигателем и спортивной выхлопной системы.

До этого портал HotCars провел исследование и составил рейтинг самых быстрых автомобилей массового производства стоимостью менее $30 тыс. (2,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

Так, самым быстрым массовым автомобилем признан Chevrolet Camaro 1LT 2023 года, который разгоняется с места до 60 миль в час (0-97 км/ч) всего за 5,4 с. Максимальная скорость — 249 км/ч.