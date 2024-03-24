Американцы удивились продажам новых Range Rover с «механикой». Портал CarScoops.com выпустил заметку, посвящённую Evoque с ручной коробкой передач. Даже после апгрейда такая модификация осталась в конфигураторе на избранных рынках. Базовый Evoque S D165 — единственный Range Rover без полного привода и с педалью сцепления! Land Rover начального уровня стоит 40 800 фунтов стерлингов (4,7 миллиона рублей), что сравнимо с топовым VW Tiguan.

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Американцы удивлены, что хотя топ-версии Range Rover конкурируют с Bentley и Aston Martin, в портфолио остаётся вариант, который не назвать ни быстрым, ни роскошным, ни дорогим. Под капотом базового Evoque дизель объёмом 2,0 литра (165 лошадиных сил), который позволяет кроссоверу разменять 100 км/ч за 9,5 секунды. Однако заказать такой Land Rover может быть сложно.

Срок поставки трёхпедального Range Rover Evoque — от шести до девяти месяцев, тогда как любой другой вариант кроссовера соберут и доставят за три-шесть месяцев. В наличии у британских дилеров всего десять кроссоверов с «механикой», причём все они выпущены не позднее 2021 года! Не удивительно, что во Франции и Германии заказать неликвидный Range Rover «на ручке» нельзя, а вот в Великобритании, Италии и Испании такая версия есть.

Мелкосерийная сборка Range Rover Evoque с «механикой» позволяет Land Rover сохранять низкую «рекламную» цену, вдобавок, такой вариант достаточно экологичный и экономичный. Впрочем, штучные продажи трёхпедальных версий означают, что отказ от ручной коробки передач — вопрос времени. К примеру в портфолио Mercedes-Benz трёхпедальных легковушек больше нет.