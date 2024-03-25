Агентство "Автостат" сообщает о том, что дилеры начали получать автомобили 2024 года выпуска по новым ценам.

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Сейчас самое время покупать, цены будут дальше корректироваться вверх на 2-3% в квартал, снижаться уровень поддержек от производителей по мере дальнейшего роста спрос, считает заместитель генерального директора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

Директор департамента продаж новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов добавляет, что сначала подорожают машины, ввезенные по параллельному импорту, потом автомобили с пробегом. И затем уже официальные дистрибьютеры выровняют рынок. На все это уйдет два месяца.

При этом директор по развитию сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский уверен, что резкое подорожание пока предвидится только на те автомобили, которые ввозятся по каналам параллельного импорта.

Ранее дилеры, опрошенные "Российской газетой", рассказали о том, что на складах у китайских производителей осталось менее 100 тысяч автомобилей 2023 года выпуска. Пиковое значение по скидкам будет ограничено первым кварталом. Затем уровень дисконтов начнет снижаться.

В 2024 году в продаже на российском авторынке появятся от 30 до 45 новых моделей брендов из КНР. Также китайские производители планируют увеличить свою долю на российском рынке до 80%.