Очереди на подъездах к Крымскому мосту устранены

Автомобильные очереди на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи устранены. Такие данные предоставил информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

В опубликованном в Telegram-канале информационного центра сообщении отмечается, что затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет.

Ранее сообщалось, что в очередях на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон выстроилось более 200 автомобилей.