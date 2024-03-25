BMW раскрыла планы на 2024 год

2023 год стал рекордным для BMW Group, когда было продано 2 554 183 автомобиля. Основная марка BMW поставила 2 252 793 автомобиля - на 7,2 % больше, - достигнув рекордонго уровня поставок. В 2024 году автомобильный конгломерат прогнозирует дальнейший рост спроса не только на основную марку BMW, но и на MINI и Rolls-Royce.

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В беседе с Bloomberg Television генеральный директор BMW Оливер Ципсе заявил, что в 2024 году спрос будет расти в Северной Америке, Китае и Европе. Предполагается, что рост продаж обеспечат высококлассные электромобили: полноразмерный седан i7 и большой внедорожник iX. Недавно мюнхенский автопроизводитель добавил седан i5, а также более практичную версию универсала.

Глава компании отметил, что BMW "настроена весьма оптимистично, особенно в отношении полностью электрических автомобилей в верхнем премиум-сегменте". На долю полностью электрических автомобилей сейчас приходится около 15 % от общего объема продаж BMW Group, но к концу десятилетия планируется достичь 50 %.

Ожидается, что скачок произойдет благодаря новой волне электромобилей на платформе Neue Klasse, шесть моделей которой поступят в продажу в 2028 году. К концу 2024 года BMW Group будет включать около 15 EV в своем модельном ряду. Тем временем компания собирается продать свой миллионный электромобиль, а в начале этого года она достигла еще одного рубежа, поставив два миллиона электрифицированных автомобилей (PHEV+EV).

Одной из ключевых моделей с нулевым уровнем выбросов, которая появится в 2024 году, станет MINI Aceman - кроссовер, работающий только на электричестве, мировая премьера которого запланирована на следующий месяц. В то время как BMW будет продолжать инвестировать в бензиновые и дизельные автомобили, чтобы продавать ДВС до 2030-х годов, у Rolls-Royce и MINI другие планы.

Первый перейдет исключительно на электромобили в течение ближайших шести лет, а второй - в начале следующего десятилетия. BMW Group имеет в своем портфолио более трех автомобильных брендов, учитывая, что в 2022 году к ним присоединилась ALPINA. Бренд, базирующийся в Бухло, скорее всего, пока сосредоточится на автомобилях с ДВС, поскольку большинство клиентов не заинтересованы в электромобилях. Источник: Automotive News Europe