BMW iX получит фейслифтинг в 2025 году

Известный инсайдер ynguldyn сообщил, что BMW iX ожидает фейслифтинг в 2025 году. Информацию также подтвердили независимые источники. В 2025-2026 годах BMW iX получит технологическое обновление и смену названий своих моделей. BMW iX xDrive45 заменит xDrive40, xDrive60 - xDrive50, а топовой моделью станет iX M70.

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Больше мощности и дальность хода на электротяге Хотя в них по-прежнему используются трансмиссии Gen5, мощность увеличится: 400 л.с. для iX xDrive40, 535 л.с. для xDrive60 и 650 л.с. для M70 xDrive. Прирост мощности значителен для каждой модели — это увеличенный запас хода.

Пока нет информации о показателях EPA, но источники утверждают, что запас хода iX xDrive40 будет таким же, как у нынешнего iX 50 - около 610 км. iX xDrive60 предложит еще больший запас хода – более 700 километров. Все эти показатели будут соответствовать более щедрому циклу испытаний WLTP. Топовая модель iX M70 должна оказаться где-то между ними, благодаря сочетанию большого блока батарей с мощным мотором.

Дизайн Дизайн будет незначительно обновлен, но без проявления признаков Neue Klasse. BMW iX находится на полпути своего производственного цикла, и его замена не планируется. Вместо этого BMW представит новую серию электрических кроссоверов в будущем. Одно из обновлений — пакет Iconic Glow для решетки радиатора.

Несмотря на то, что дизайн BMW iX вызывает споры, он превосходит по технологичности и эффективности конструкции. Его специализированная платформа EV точно настроена для вождения на электротяге, а продуманная конфигурация внутреннего пространства превосходит по вместительности BMW X5. Основным препятствием для более широкого признания iX является его высокая цена. Ожидается, что BMW iX LCI поступит в производство в марте 2025 года.