КамАЗ хочет привлечь подростков на вредные и опасные производства

Парламент Татарстана готов предложить поправки к Трудовому кодексу Российской Федерации, а именно к статье 265, прямо запрещающей использовать труд несовершеннолетних на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Инициатива исходит от КамАЗа: на заводе переживают, что действующее законодательство не позволяет студентам полноценно проходить практику.

На автогиганте утверждают, что сегодня студенты технических колледжей 16-18 лет не имеют права вставать за станки, поэтому практика состоит в том, чтобы наблюдать за производственным процессом. Никакого смысла в такой деятельности нет, полагает КамАЗ, а взять на работу начинающих специалистов из ссузов по закону нельзя.

«У нас на КамАЗе, кроме офисов, нет безвредных производств. Мы вообще ничего не можем сделать со студентами, потому что они подпадают под ограничения», — заявила пресс-служба завода изданию Бизнес-Online. «Мы не просим снять ограничения на действительно грязные производства: литейку или химическую промышленность» — подчёркивают на КамАЗе.

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Челнинский автозавод лоббирует поправки, которые позволят несовершеннолетним работать на производстве с шумом и вибрациями. Дескать, эти критерии «вредности» можно нивелировать, если пользоваться специальными виброперчатками и берушами. Всё необходимое снаряжение на КамАЗе есть.

Госсовет Татарстана не спешит поддерживать промышленников. На заседании комитета по социальной политике звучали мнения, что подростки не могут оценить степень вреда своему здоровью. Председатель федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева заявила, что инициатива КамАЗа не устранит кадровый дефицит на предприятиях, но повлияет на здоровье подростков.

КамАЗ давно стремится решить проблему нехватки кадров нетривиальными способами. На заводе стали привлекать к труду мигрантов и заключённых, но вопрос дефицита специалистов остаётся острым.

И пришел КАМАЗ