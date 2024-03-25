Анонсирован обновленный Mercedes-Benz G-Class

В соцсетях немецкого автопроизводителя появились тизеры, намекающие на скорую презентацию. Информативными посты не назвать: анонс будущего Mercedes-Benz G 500 содержит только решётку радиатора (которая не поменяется), а на видео с обновлённым AMG G 63 автомобиль показан с таких ракурсов, что обратить внимание на новшества невозможно. Все подробности ждут 26 марта.

Mercedes-Benz обещал колоссально снизить расход топлива «Гелика», но предварительные цифры говорят об обратном. Внедорожник с индексом «G 500» будет расходовать 10,9-12,3 литра на 100 километров пробега в смешанном цикле, что эквивалентно пятипроцентной экономии. Для версии AMG G 63 заявлен расход 14,7-15,7 литра на 100 километров, что даже больше, чем раньше.

Вероятно, «заряженный» Mercedes-Benz G-Class станет умеренным гибридом с 48-вольтовым стартер-генератором, а версия G 500 перейдёт на рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель объёмом 3,0 литра. Показатели мощности и крутящего момента держатся в секрете, но едва ли от версии с V8 стоит ждать серьёзного прогресса в характеристиках — иначе агрегат просто не уложится в эконормы.

По шпионским снимкам очевидно: революции в дизайне «Гелика» не произойдёт, а главные доработки будут касаться начинки и оснащения. «Фишкой» рамного внедорожника станет появление полностью электрической версии EQG с четырёхмоторной силовой установкой и функцией танкового разворота. Однако её премьера 26 марта не подтверждена: скорее всего, придётся подождать ещё.