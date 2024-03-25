В ХМАО из-за погоды ограничено движение на трассах

В ХМАО на трассах из Сургута в сторону Лянтора, Нижневартовска и Когалыма ограничено движение из-за погодных условий для всех транспортных средств. Об этом сообщил окружной Управтодор.

«Внимание! В Связи с неблагоприятными погодными условиями на автомобильных дорогах Сургут — Нижневартовск, Сургут — Когалым и Сургут — Лянтор введено ограничение для движения всех транспортных средств», — сообщается в telegram-канале ведомства.

На автодороге в сторону Нижневартовска ограничение действует с 36 по 100 километр, в направлении Когалыма — с 36 по 125 километр, а в направлении Лянтора — с 38 по 91 километр.

Аналогичные меры были введены 24 марта на трассе Сургут — Салехард. Из-за неблагоприятных погодных условий ГИБДД в ЯНАО временно ограничила движение с 266 по 247 километр.