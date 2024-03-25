Обновленный Mitsubishi Pajero Sport получит кузов пикапа

В Таиланде состоялась презентация локально модернизированной модели третьего поколения. Главная доработка — переход на 2,4-литровый турбодизель 4N16 от нового Mitsubishi L200. Однако, согласившись на новый двигатель, придётся довольствоваться «старой» коробкой передач: на смену 8-ступенчатому автомату пришёл 6-ступенчатый! Большинство комплектаций остались с задним приводом.

© Motor.ru

Mitsubishi Pajero Sport не спешит переходить в новое поколение вслед за грузовичком L200: премьера отложена на 2025 год. Однако постепенно внедорожник унифицируют с пикапом: у исходника позаимствованы агрегаты, модный трёхспицевый руль, обновлённая виртуальная приборная панель, а также софт медиасистемы — появилась беспроводная связка с Apple CarPlay и Android Auto.

© Mitsubishi

© Mitsubishi

© Mitsubishi

© Mitsubishi

Из ранее невиданных опций — экран-кинотеатр диагональю 12,1 дюйма для задних пассажиров, отделка салона тёмно-красной кожей, а также расширенный набор ассистентов активной безопасности. Постоянный полный привод Super Select II в Таиланде положен только топ-версии, остальные внедорожники с задней ведущей осью. После апгрейда дорожный просвет увеличен на полсантиметра (до 222 миллиметров), но главная пара укорочена до 4.09:1 — это плата за общую начинку с L200.

Внешне внедорожник изменился слабо: новинка отличается другой решёткой радиатора, дисками и антихромом. Цены варьируются в диапазоне от 1,39 до 1,69 миллиона батов (38-46 тысяч долларов). Следом аналогично обновятся леворульные Mitsubishi Pajero Sport, а дебют нового поколения внедорожника состоится только через год.