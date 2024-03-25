Появились новые подробности о кроссовере GAC GS4 Max

В Китае состоялась презентация модели GS4 Max, которая нацелена на молодёжную аудиторию и будет стоить от 100 тысяч юаней (14 тысяч долларов). Новинка GAC представляет собой перелицованный Emkoo образца 2022 года: остов кузова, боковые панели, салон, шасси и агрегаты общие. Различаются дизайн экстерьера и оснащение, поэтому покупателям удастся сэкономить.

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Маркетологи GAC хотят повторить с Emkoo и GS4 Max идею Geely с новыми Atlas и Atlas Cool. Все четыре модели играют в одном классе и нацелены на одну и ту же аудиторию. Однако отличий у Emkoo и GS4 Max ещё меньше: колёсная база общая (2750 миллиметров), архитектура салона тоже. Опознать новинку GAC можно по упрощенным центральным дефлекторам, иному оформлению селектора трансмиссии и материалам отделки.

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За счёт другого обвеса GS4 Max на полсантиметра длиннее Emkoo. Снаружи модели не перепутать: «четвёрка» получила другую светотехнику, матричную решётку радиатора в духе современных Hyundai и оригинальные бамперы. Сзади новинку проще всего узнать по составным фонарям со светодиодной полосой во всю ширину и отсутствию имитации выхлопа.

© GAC

По технике ничего нового: GAC GS4 Max оснащается 177-сильным турбомотором 1.5 в связке с преселективным «роботом» и передним приводом. У базового Emkoo такая же начинка, но есть и другие версии, а вот GS4 Max предложат с безальтернативной техникой. Вероятно, начальная комплектация тоже окажется чуть проще, ведь «четвёрка» будет на 20 процентов дешевле Emkoo.

В России GAC Emkoo появится в этом году, причём с уникальной техникой: для нашей страны кроссоверу добавят полный привод. Экспортные перспективы GS4 Max не ясны: сначала должна состояться китайская презентация. Интересно, что представительство Geely официально привезёт в Россию оба варианта «Атласа»: и исходную модель, и более доступный вариант Cool.