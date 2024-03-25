"Росатом" создает универсальную платформу для электромобилей

Компания "Росатом" разрабатывает универсальную платформу для электрокаров, которая могла бы быть использована в качестве базы для построения собственных моделей российскими производителями.

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"Мы всерьёз сейчас строим производство электродвигателей для автомобилей, включая систему управления. И вот эту платформу, где есть зарядное устройство, двигатель и система управления, мы хотим унифицировать до продукта, потребляемого практически всеми автопроизводителями, - сказал в беседе с РБК глава "Росатома" Алексей Лихачев. - Им очень нужна так называемая тележка, которую они будут дальше превращать в автомобильный гаджет".

При этом глава госкорпорации отметил, что "Росатом" не планирует создавать готовый продукт целиком:

"Мы не возьмемся за корпус, не возьмемся за все, что связано с дизайном и так далее, но его основную ходовую часть, не только зарядную, но и двигательную, мы планируем поставлять".

Опытный образец платформы от "Росатома" может появиться в течение двух-трёх лет.