АвтоВАЗ продолжит выпуск Lada Granta Cross в апреле этого года

"АвтоВАЗ" продолжит выпуск Lada Granta Cross в апреле
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в апреле этого года возобновит выпуск универсалов Lada Granta Cross. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».
«Предварительно в апреле месяце текущего года будет возобновлено производство автомобилей Granta Cross в кузове универсал, тогда же будет запущена в производство сборка автомобилей с автоматической коробкой Jatco. Это будет ограниченная партия из остатков агрегатов, доставшаяся ВАЗу от бывшего французского акционера», — говорится в сообщении.
От стандартной Lada Granta автомобиль Cross отличается наличием обвеса из прочного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений на легком бездорожье, высоким дорожным просветом, а также новыми шинами, которые подходят для езды по пересеченной местности.
Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 и 106 л.с. Коробка передач — пятиступенчатая механическая.
До этого автоэксперт Максим Ракитин заявил, что цены на китайские шины в этом сезоне вырастут на 7-8% относительно прошлого года. Это связано с сезонным подъемом цен и курсом валют.
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