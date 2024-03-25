Jetour начал продажи нового семиместного кроссовера X90 Pro

Китайский автопроизводитель Jetour, входящий в состав бренда Chery, представил кроссовер X90 Pro. Об этом сообщает autohome.com.cn. Цены начинаются от 127,9 тыс. юаней (1,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

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Длина автомобиля составляет 4858 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1780. Колесная база — 2850 мм. Отмечается, что у машины большой и просторный салон. Он отделан премиальными материалами. На передней панели установлен 15,6-дюймовый сенсорный монитор мультимедийной системы с помощью которого можно управлять различными функциями автомобиля: климат-контролем, подогревом сидений, аудиосистемой.

Кроссовер доступен как в пятиместной, так и в семиместной конфигурации, при этом пятиместный вариант предлагает большое грузовое пространство объемом 1634 л.

В Китае Jetour X90 Pro предлагается с 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. Кроме того, доступна версия с мотором 2,0 л. с отдачей 254 л.с. Оба силовых агрегата работают в паре с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

До этого стало известно, что на китайском рынке начались продажи автомобиля Hongqi EH7. Особенностью автомобиля является решетка радиатора, напоминающая улыбку.

В базе автомобиль оснащен 344-сильным электромотором на задней оси, а запас хода равен 600 км. С таким же силовым агрегатом есть версия с более емкой аккумуляторной батареей, которая обеспечивает дальность хода в 690 км. Отдача двухмоторной версии достигает 618 л.с., а запас хода – 640 км.