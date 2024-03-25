Объявлена дата выхода нового гибридного кроссовера Changan

Компания Changan готовит к запуску свой новый гибридный компактный кроссовер Uni-Z. Его премьера состоится в Китае в этот четверг, 28 марта. А пока клиенты могут оформить предзаказ на автомобиль в двух комплектациях по цене от 127 900 до 134 900 юаней или около 1,6-1,7 млн рублей по текущему курсу.

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Changan Uni-Z — это среднеразмерный кроссовер. Длина его кузова составляет 4730 мм, ширина — 1890 мм, а высота — 1680 мм при колесной базе 2795 мм. Автомобиль привлекает внимание трапециевидной решеткой радиатора с матричным узором, окрашенными в черный цвет стойками, создающими эффект «парящей» крыши, а также алюминиевыми колесными дисками с оригинальным узором.

В салоне кроссовера установили 10,25-дюймовую цифровую приборную панель, информационно-развлекательную систему с 14,6-дюймовым дисплеем, мульти-руль, а также систему распознавания голоса и лица и 64-цветную атмосферную подсветку.

В стандартную комплектацию кроссовера также войдет усовершенствованная система помощи водителю 2-го уровня, которая включает в себя систему предупреждения о выходе из полосы движения и лобовом столкновении, функцию автоматического экстренного торможения, систему удержания в полосе движения, систему распознавания дорожных знаков и адаптивный круиз-контроль. Салон отделан кожей, а в «старших» комплектациях сиденья имеют электрорегулировки, вентиляцию и обогрев.

В движение Changan UNI-Z будет приводиться новейшей гибридной системой Blue Whale iDD от Changan, состоящей из 1,5-литрового бензинового мотора мощностью 72 кВт (98 л.с.) и электродвигателя на 158 кВт (215 л.с.), соединенных вариатором E-CVT. Разгон от 0 до 100 км/ч с таким силовым агрегатом занимает 7,4 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 18,4 кВт*ч позволит кроссоверу проезжать на «чистом» электричестве до 125 км по циклу CLTC.