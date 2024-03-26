В центре большого российского города запретят электросамокаты

С 1 апреля 2024 года в городе на Волге установят знаки 3.35, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает в Telegram городская администрация. Самокатчикам и пользователя других СИМ запретят ездить по основным пешеходным улицам Саратова из соображений безопасности, но по велодорожкам передвигаться можно, уточнили в мэрии.

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В пешеходном центре Саратова с 1 апреля запрещено ездить на всех СИМ — электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, а также сигвеях и моноколесах.

Знаки установят на пешеходных ярусах проспекта им. Петра Столыпина, улице Набережная Космонавтов от Обуховского переулка до улицы Бабушкин Взвоз, на улице Новая Набережная от улицы Бабушкин Взвоз до улицы 2-я Садовая, а также на бульварах по улицам Астраханская и Рахова.

Тем временем в Москве самокаты к началу сезона начали оснащать индивидуальными номерами. Это сделала кикшеринговая компания Whoosh: ее представители сообщили, что нарушителей на самокатах с таким знаками смогут «ловить» при помощи дорожных камер.