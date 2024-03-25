Российский завод Haval на треть увеличит производство в 2024 году

Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов заявил журналистам: в этом году в регионе собираются выпустить более 130 тысяч автомобилей. Итог 2023 года — около 100 тысяч собранных машин, следовательно, динамика роста производства составит более 30 процентов. Ожидаемые новинки Haval — бюджетный кроссовер M6 и рамный внедорожник H9.

На автозаводе Haval в Тульской области собирают кроссоверы Jolion, F7/F7x и Dargo, а также рамные внедорожники H9. Бестселлер предприятия — Jolion — он недавно пережил рестайлинг. К концу первого полугодия H9 должен сменить поколение, а ещё в ближайших планах организация производства «товарных» кроссоверов M6.

До конца года на российский рынок могут выйти рамный внедорожник H5 и кроссоверы H3 и F8, однако их локализация в Туле под вопросом. План в 130 тысяч выпущенных автомобилей может быть достигнут за счёт организации производства M6: эта модель относится к «бюджетникам» и наверняка станет одним из бестеллеров.

Концерн Great Wall развивает в России премиум-бренды: линейка Tank пополнится внедорожником с индексом «400», а гибриды Wey дополнят минивэном и пока неназванным семиместным кроссовром. А вот марка Ora пока представлена единственным электрическим сити-каром, и расширение линейки под вопросом.