В Химках пьяный полицейский протаранил четыре автомобиля и сбежал

В подмосковных Химках полицейский разбил три стоявшие на парковке машины и врезался в проезжавший мимо кроссовер. Об этом сообщает ren.tv со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

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Инцидент произошел 25 марта на улице Мира. Мужчина, сидевший за рулем Nissan X-Trail, выехал на проезжую часть и врезался в три стоящие на парковке машины. Затем он врезался в проезжавший мимо автомобиль BMW и скрылся с места ДТП.

Позже выяснилось, что за рулем Nissan находился сотрудник Сходненского отдела полиции УМВД России по городскому округу Химки. Он будет уволен. Полиция проводит проверку.

До этого стало известно, что в Краснодарском крае мужчина на внедорожнике Mercedes-Benz напал на водителя скорой помощи.

Выяснилось, что за рулем внедорожника находился житель республики Адыгея. Составлены и направлены на рассмотрение в суд материалы по части 2 статьи 12.17 КоАП, по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами».