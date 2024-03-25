Новый Toyota Land Cruiser FJ дебютирует в конце года

Предполагается, что в Японии продажи внедорожника начнутся весной 2025 года, позже новинка появится и на других рынках.

Японская компания выпускала компактный внедорожник Toyota FJ Cruiser, оформленный в ретро-стиле, с 2006 года, основной для модели рынок этот SUV покинул в 2014-м. Ещё через три года FJ Cruiser покинул «домашнюю» линейку, а в октябре 2022-го были прекращены продажи на ближневосточном рынке: напомним, тогда для клиентов в Саудовской Аравии была выпущена тысяча автомобилей лимитированной серии Final Edition.

О том, что у Toyota FJ Cruiser будет преемник, который выйдет на глобальный рынок, сообщалось ещё в прошлом году. Предполагается, что его первый тизер компания показала в конце презентации актуального Toyota Land Cruiser Prado (на некоторых рынках – просто Land Cruiser): тогда на экране появилось изображение силуэтов новинок, одна из них – это небольшой автомобиль с «оквадраченными» формами.

Ранее стало известно потенциальное имя будущего SUV японской марки: в ноябре стало известно, что Toyota в Японии подала новую заявку на товарный знак – Land Cruiser FJ. Не исключено, что новинке дадут именно это название, хотя стоит упомянуть, что наличие заявки не обязывает компанию использовать зарегистрированный товарный знак в качестве наименования для какой-либо модели.

По данным японского издания Best Сar, компактный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ может дебютировать уже в конце текущего года. В продажу на домашнем рынке новинка, вероятно, поступит весной 2025-го, а позже доберётся до дилеров в других странах, в том числе в Северной Америке. Предполагается, что здесь он составит конкуренцию Ford Bronco Sport.

Ожидается, что рамный внедорожник Land Cruiser FJ будет базироваться на той же платформе, которая лежит в основе дебютировавшего в конце ноября прошлого года грузовичка Toyota Hilux Champ. Он является серийной версией концепта IMV 0, показанного в декабре 2022-го. Пикап получил спереди независимую пружинную подвеску на двойных поперечных рычагах, сзади – зависимую рессорную; ещё у него рулевой механизм реечного типа, передние колёса с вентилируемыми дисковыми тормозами, а задние снабжены барабанными.

По предварительным данным, Land Cruiser FJ окажется крупнее по габаритам, чем Toyota Corolla Cross, но, вероятно, меньше, чем RAV4. Ожидается, что его длина будет равна примерно 4500 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1850 мм, а расстояние между осями может составить 2750 мм.

Никакой официальной информации о «начинке» пока нет. По данным Best Сar, внедорожник в Японии могут предложить с традиционным бензиновым двигателем, вероятно, им станет четырехцилиндровый атмосферник 2TR-FE объёмом 2,7 литра, который числится в гамме Hilux Champ (у версии для тайского рынка), его отдача составляет 163 л.с., а максимальный крутящий момент – 246 Нм. Кстати, не исключено, что за пределами домашнего рынка Toyota Land Cruiser FJ получит гибридную силовую установку.