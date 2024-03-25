Nissan показал новый кроссовер Kicks: впервые с полным приводом

Nissan представил совершенно новое поколение субкомпактного кроссовера Kicks, которое может похвастаться значительными улучшениями по всем направлениям. Он крупнее и просторнее, обладает большей мощностью и оснащен новыми функциями, например, полным приводом впервые для модельного ряда Kicks.

Новый Nissan Kicks доступен исключительно с новым 2,0-литровым четырехцилиндровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 139 л.с. (104 кВт) и 190 Нм крутящего момента. Это означает прирост на 17 л.с. (13 кВт) и 36 Нм по сравнению с 1,6-литровым двигателем предыдущего поколения.

Двигатель сочетается с последней версией вариатора Xtronic, а также передним или полным приводом. Опциональная интеллектуальная система полного привода, доступная во всей линейке, выделяется как ключевая особенность нового поколения. В сочетании с режимом движения «Снег» и дорожным просветом в 213 мм это расширяет возможности кроссовера на легком бездорожье.

Дизайн кроссовера стал более угловатым и современным. Черпая вдохновение в китайской версии Nissan Pathfinder, спереди можно увидеть горизонтальные светодиоды, расположенные по бокам от чёрной решётки радиатора.

Хотя профиль выглядит менее скульптурным, чем раньше, он может похвастаться более спортивным дизайном, в первую очередь из-за визуальной связи боковых и заднего окна.

Субкомпактный кроссовер имеет длину 4366 мм, ширину 1801 мм и высоту 1626–1631 мм. Интересно, что колесная база немного отличается: она составляет 2657 мм для переднеприводной модели и 2664 мм для полноприводной.

Эти цифры делают его на 71 мм длиннее, на 41 мм шире и на 20 мм выше, чем предыдущее поколение. Он также предлагает дополнительные 38–43 мм пространства для плеч пассажиров, 23 мм пространства для ног сзади и более практичный багажник с гибкой багажной полкой и скрытым отделением для хранения вещей под полом.

Внутри модели начального уровня оснащены двумя 7-дюймовыми дисплеями, а флагманские модели — более крупными 12,3-дюймовыми экранами. Решение Nissan использовать сенсорное управление климатической системой может не найти отклика у покупателей, привыкших к традиционным кнопкам.

В зависимости от комплектации вы можете использовать до четырех портов USB-C и беспроводную зарядную панель, а также беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto.

Nissan Kicks будет доступен в трех комплектациях — S, SV и SR. Кроме того, покупатели могут выбрать два пакета Premium, которые включают в себя такие функции, как панорамный люк на крыше и аудиосистему Bose с 10 динамиками, в том числе встроенными в передние подголовники.

Все комплектации стандартно поставляются с пакетом Nissan Safety Shield 360 ADAS Suite, который включает в себя интеллектуальный круиз-контроль. Флагманская комплектация SR предлагает в качестве обновления более сложную систему ProPILOT Assist.

Продажи планируется начать в конце лета как в США, так и в Канаде, а цены будут объявлены ближе к запуску. Скорее всего новый Nissan Kicks 2025 года окажется дороже, чем его предшественник, стоимость которого начинается с 20 790 долларов (~1,9 млн рублей).