Дешевый китайский хэтчбек Leapmotor T03 заменит Fiat 500

Инсайдеры сообщают, что крупноузловая сборка китайского электрического хэтчбека в польском городе Тыхы будет налажена уже во втором квартале этого года в рамках совместного предприятия Leapmotor International, контрольный пакет акций которого принадлежит корпорации Stellantis.

Интересно складывается пазл: ранее на этой неделе мы сообщали, что Stellantis собирается ближайшим летом сплавить старый бензиновый Fiat 500 из Польши на новый завод в Алжире, потому что эта модель не соответствует новым правилам кибербезопасности Евросоюза и скоро уйдёт с европейского рынка. На смену старому Fiat 500 готовится бензиновая конверсия нового электрического Fiat 500е, но она появится в лучшем случае в конце 2025 года и будет выпускаться на заводе Мирафьори в Турине (Италия). Ну а сегодня стало ясно, какая модель заменит старый Fiat 500 на польском заводе в Тыхы — бюджетный электрический хэтчбек Leapmotor T03, об этом со ссылкой на инсайдеров сообщил Reuters.

Напомним, что осенью прошлого года Stellantis и Leapmotor объявили о долгосрочном сотрудничестве и создании совместного предприятия Leapmotor International для продажи и производства китайских электромобилей за пределами Китая. Контрольный пакет (51%) акций Leapmotor International принадлежит Stellantis, гендиректора назначает Stellantis. Корпорация Stellantis также пообещала инвестировать 1,5 млрд евро в саму компанию Leapmotor и получит за это 20% её акций, а также два места в её совете директоров.

Более подробно подоплёку этой сделки и историю компании Leapmotor мы рассказывали в отдельной заметке. Здесь лишь отметим, что Leapmotor станет, по сути, 15-м брендом Stellantis, остальные четырнадцать — это Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall.

Хэтчбек T03 — одна из ранних и самая доступная модель Leapmotor, в Китае она выпускается с 2020 года, в прошлом году её продажи на родине составили 35 454 шт. — это примерно четверть от общего объёма продаж Leapmotor. Минувшей осенью начались поставки Leapmotor T03 во Францию через местного импортёра, он предлагает китайский электрический хэтчбек в аренду всего за 99 евро в месяц без депозита. Теперь же локальным производством и централизованными продажами в Европе займётся Leapmotor International. Какой будет минимальная цена Leapmotor T03 европейской сборки, пока неизвестно, но в качестве ориентира можно взять сопоставимый по классу Dacia Spring, который поставляется в Европу из Китая и стоит в базовой комплектации менее 20 000 евро.

Габаритная длина Leapmotor T03 — 3620 мм, ширина — 1652 мм, высота — 1605 мм, колёсная база — 2400 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — полузависимая с поперечной торсионной балкой. Единственный электромотор расположен на передней оси и вращает передние колёса.

Салон — простенький, но аккуратный, задний двухместный диван имеет регулируемые подголовники, а не сросшиеся со спинками «огрызки», как на других дешёвых китайских хэтчбеках. Приборный экран — 8-дюймовый, мультимедийный — 10,1-дюймовый. Объём багажника — 210 л, со сложенными спинками заднего сиденья — 508 л.

В Китае Leapmotor T03 на данный момент предлагается в трёх версиях. У базового T03 200 за 49 900 юаней (6340 евро в переводе по текущему курсу) максимальная отдача электромотора составляет 54 л.с. и 96 Нм, ёмкость батареи — 21,6 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 200 км (здесь и далее по циклу CLTC). Колёса — 14-дюймовые, задние тормоза — барабанные.

На средней версии T03 310 за 59 900 юаней (7610 евро) отдача электромотора увеличена до 75 л.с. и 114 Нм, ёмкость батареи — до 31,9 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 310 км. На этой версии задние тормоза уже дисковые, а колёса — 15-дюймовые.

Топ-версия T03 403 за 69 900 юаней (8880 евро) имеет самый мощный электромотор (109 л.с., 158 Нм) и самую большую батарею (41,3 кВт·ч), запас хода на одной зарядке — 403 км. Также у топ-версии самое мощное бортовое зарядное устройство на 6,6 кВт, у младших версий в два раза меньше — 3,3 кВт.

Европейская версия китайского хэтчбека, очевидно, получит гораздо более богатое оснащение по части безопасности, так как в Китае Leapmotor T03 имеет всего одну подушку безопасности и не имеет современных электронных ассистентов водителя — отсюда будет и цена под 20 000 евро. Если выйдет дешевле, это будет большой победой менеджеров Stellantis.