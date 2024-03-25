У нового BAIC Beijing BJ30 будет гибридная версия HEV

Кроссовер будет доступен как только с ДВС, так и в виде гибрида. На родине заказы начнут принимать в апреле.

На фото китайского минпрома кроссовер BAIC Beijing BJ30 нового поколения засветился еще в прошлом году, сам производитель раскрыл внешность пятидверки в начале марта. А теперь в Поднебесной провели первый показ для представителей СМИ. Напомним, предшественник в строю с 2020-го, причем такой SUV не является оригинальной моделью: индекс BJ30 присвоили паркетнику BJ20, пережившему масштабный рестайлинг («двадцатка» дебютировала в 2015 году).

Кроссовер сохранил брутальный образ, но внешность облагородили. А вообще модель сделана по рецепту Haval Dargo и Jetour T2 (в Китае это Haval DaGou и Jetour Traveler) – то есть у BJ30 дизайн внедорожника, хотя это паркетник с несущим кузовом. Фишки новинки BAIC – слившиеся с радиаторной решеткой фары, светодиодные полукольца ходовых огней и дополнительные светящиеся же полоски, вертикальные блоки задних фонарей.

А вот наружная запаска кроссу не досталась.

В новом поколении модель заметно подросла. Длина «второго» Beijing BJ30 равна 4730 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1757 или 1790 мм (в зависимости от версии), колесная база – 2820 мм. Для сравнения, размеры предшественника: 4505/1855/1710 мм, расстояние между осями – 2675 мм. Угол въезда нового BJ30 составляет 25 градусов, съезда – 30 градусов. Паспортный дорожный просвет – 215 мм.

В пятиместном салоне – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы (диагональю 10,25 и 14,6 дюйма соответственно), причем центральный планшет теперь возвышается над передней панелью. От круглых дефлекторов обдува отказались: у нового BJ30 они прямоугольные. Блока управления «климатом» больше нет – настройки вшиты в тачскрин. Кроссоверу также достался компактный селектор коробки. Для модели еще заявлены адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе.

Новый BAIC Beijing BJ30 предложат в виде гибрида HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Установка базируется на бензиновом турбомоторе 1.5, китайцы пишут, что у такого паркетника полный привод. Суммарная мощность – 409 л.с. и 685 Нм. Сообщается, что первую «сотню» топовый кроссовер наберет за 6 секунд. «Традиционная» версия тоже будет – со 188-сильным 1.5T. О коробках информации пока нет. Предыдущий кроссовер представлен со 156-сильным полуторалитровым турбомотором, шестиступенчатым автоматом и передним приводом.

Публичную премьеру новый Beijing BJ30 должен справить в рамках Пекинского автосалона, который откроется 25 апреля. Тогда же на родине начнут принимать заказы. Местные профильные медиа предполагают, что гибрид будет стоить где-то от 120 000 юаней (около 1,5 млн рублей по текущему курсу). Бензиновый предшественник сейчас стоит от 105 800 юаней (примерно 1,3 млн рублей).

Для России ни старую, ни новую «тридцатку» не анонсировали. Однако калининградский Автотор активно развивает модельный ряд BAIC, одна из последних премьер в РФ – кроссовер X75. Так что впоследствии BJ30 вполне может добраться до нашего рынка.