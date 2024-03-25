На немецких АЗС появились новые виды топлива

Так, в ближайшее время заправки начнут торговать дизельным топливом В10, в котором примесь биодизеля будет досигать десяти процентов. Сейчас покупателям доступна «солярка» В7: её убирать из ассортимента пока не планируют. Можно ли заправлять автомобиль B10, должно быть посмотреть на лючке топливного бака.

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Кроме того, с середины апреля автомобилисты смогут приобрести топливо HVO100 — это гидроочищенное растительное масло. Оно, как отмечают эксперты, не содержит ископаемых химических веществ, химически являясь «копией» обычного дизеля, но при этом состоит только из растительных масел, а также других отходов.

А вот бензин E10 начал появлятся на некоторых станциях: в его состав входит 10% этилового спирта, что делает выхлоп более чистым. Как отмечает немецкий автоклуб ADAC, даже автомобили 40-летней давности без проблем потребляют такое топливо, а список исключений оказался досточно коротким.

Между тем, эксперты перечислили страны, в которых больше всего подорожал бензин. Специалисты провели анализ роста стоимости горючего на основе открытых статистических данных. Впрочем, нашлись государтсва, в которых цены на бензин напротив снизились.