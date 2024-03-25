Jeep анонсировал четыре внедорожника

Компания Jeep подтвердила участие в 58-ом ежегодном «Пасхальном джип-сафари». В этом году оно пройдет с 23 по 31 марта в городе Моаб, штат Юта, США.

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В рамках джип-сафари Jeep представит публике четыре уникальных концепт-кара. Как утверждают в компании, они созданы, чтобы вывести «четырехколесное управление» на новый уровень и доказать, что нет ничего лучше легендарного привода Jeep 4×4.

«Пасхальное джип-сафари в Моаве, штат Юта, — идеальное место для демонстрации новых концептов Jeep: более 20 000 энтузиастов Jeep собираются каждый год, чтобы прославить самый знаковый бренд внедорожников в мире. От электрификационной версии 4xe до непревзойденной 392-сильной модели — концепт-кары Jeep 4×4 этого года демонстрируют, насколько мощный Wrangler способен привлечь столь широкий круг людей», — сказал Билл Пеффер, старший вице-президент и глава североамериканского подразделения Jeep.

Среди концептов, которые представят на «Пасхальном джип-сафари», будет Jeep Low Down, отдающий дань уважения представленному 15 лет назад модифицированному Jeep Wrangler Lower 40. Он получит массивные 42-дюймовые внедорожные шины BFGoodrich Krawler 42×14.5R20, расширители арок из углепластика, а также укороченные передний и задний бамперы. В результате таких модификаций центр тяжести внедорожника остается низким, а вот дорожный просвет, углы въезда и съезда резко увеличиваются.

Кузов Jeep Low Down, покрытый яркой краской Poison Apple Red, выглядит более обтекаемым за счет отказа от ручек задних дверей, специального карбонового капота и выполненной на заказ дверцы топливного бака в гоночном стиле, расположенной в задней панели со стороны водителя.

В салоне внедорожника установлены изготовленные на заказ черные кожаные сиденья с тканевыми вставками, пол с отделкой Rhino и специальная приборная панель. Как и «донорский» Lower 40, Jeep Low Down оснащен двигателем V8, но в современной интерпретации. Это мощный 475-сильный 6,4-литровый двигатель 392 V8, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической ​​коробкой передач.

Еще один концепт, который представят в Юте — это Jeep Willys Dispatcher, построенный на базе Wrangler 4xe и вызывающий ностальгию по ранним гражданским Jeep с их суровым утилитарным внешним видом. Автомобиль получил 36-дюймовые шины Super Traxion, обутые в винтажные легкосплавные диски, изготовленный по индивидуальному заказу передний бампер и салон с отделкой из потертой кожи со вставками из ткани с узором «гусиные лапки». В движение внедорожник приводится 2,0-литровой плагин-гибридной силовой установкой мощностью 375 л.с. в паре с восьмиступенчатой АКП.

Концепт Jeep Gladiator Rubicon High Top привлекает внимание ярким кузовом Ginger Snap с двухцветным дизайном в стиле ретро, новыми массивными шинами BFGoodrich All-Terrain T/A KO3, модифицированным передним бампером от American Expedition Vehicles. Сиденья отделаны перфорированной кожей с тисненым логотипом JPP на подголовниках.

Последний концепт, который будет представлен в конце марта — это Jeep Vacationeer, представляющий собой внедорожник премиум-класса, отдающий дань уважения легендарному наследию бренда Jeep. Ему положены 35-дюймовые грязевые шины BFGoodrich, увеличенные колесные арки, передние и задние защитные пластины и установленная спереди лебедка Warn. Под капотом Vacationeer установлен 3,0-литровый двигатель Hurricane Twin Turbo 510, развивающий мощность 510 л.с.