КамАЗ попросил разрешить привлечь к работе на заводе подростков

С лета 2023 года готовился законопроект, позволяющий привлекать лиц в возрасте от 16 до 18 лет к такого рода работам. Госсовет Республики Татарстан оценил идею скептически. На комитете по соцполитике законопроект подвергся жёсткой критике.

О спорах вокруг законопроекта, призванного разрешить работу лиц в возрасте от 16 до 18 лет на вредных и опасных производствах, рассказало издание «Бизнес-Online». По данным источника, инициативу лоббирует автозавод КамАЗ. Также в принятии закона заинтересована ОЭЗ «Алабуга». С их точки зрения, закон позволит трудоустроить выпускников колледжей: из-за несовершенства законодательства они находят другую работу и на завод уже не возвращаются.

Законопроектом предлагается внести поправки в статью 265 Трудового кодекса (ТК) РФ, запрещающую использовать труд несовершеннолетних на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также там, где выполнение трудовых обязанностей может навредить здоровью и нравственному развитию подростков (игорный бизнес, работа в ночных клубах, производство, перевозка и торговля алкоголем и табаком и др.). Татарстан предлагает снять ограничения для лиц в возрасте от 16 до 18 лет и разрешить им работать «по срочному трудовому договору для прохождения производственной практики по соответствующей профессии, а также в случае трудоустройства таких лиц после получения среднего профессионального образования в организацию, где они проходили указанную производственную практику».

Госсовет Татарстана раскритиковал инициативу. Председатель федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичёва заявила, что принятие закона не устранит кадровый дефицит на предприятиях и лишь повлечёт за собой ухудшение здоровья подростков. Кузьмичёва предложила «глубже» изучить заявленные поправки и статью ТК РФ, которую предлагается поправить.

Ранее, напомним, стало известно, что КамАЗ наладит выпуск собственного «автомата». До введения санкций челнинский автогигант закупал немецкие «роботы» марки ZF.