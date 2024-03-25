Аналитик рассказал, какие именно машины подорожают с апреля

Из-за ужесточения требований к растаможке авторынок России претерпит некоторые изменения. Ряд моделей поднимется в цене, однако цены на иные машины останутся на прежнем уровне. Некоторые «серые» автомобили могут исчезнуть из продажи.

О грядущем изменении авторынка России рассказал агентству «Прайм» аналитик Денис Мигаль. По словам профильного специалиста, с 1 апреля подорожают машины, ввезённые по параллельному импорту. Минпромторг подготовил список на основе данных Федеральной таможенной службы, учитывающий марку, модель, мощность автомобилей.

На него будут ориентироваться при начислении сбора. Помимо увеличенного утильсбора с апреля необходимо будет оформлять одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее соответствие автомобиля требованиям регламента Таможенного союза.

Подорожание, по мнению Дениса Мигаля, коснётся лишь «серых» моделей. К примеру, популярный Voyah Free, ввезённый через Киргизию до повышения ставок, стоит в районе 4 млн рублей. Прямые поставки добавят к цене ещё 1,5 миллиона. Официально присутствующие в России марки вряд ли будут переписывать ценники из-за растущей конкуренции и расширения ассортимента как у российских, так и у китайских производителей.

Также рост цен сдерживает предложение на вторичном рынке: стоимость машин в возрасте 3−5 лет никак не изменится из-за пересмотра правил растаможки.

Источник в российском автопроме предположил, что отдельные модели подорожают более чем на 30%, поскольку процесс формирования конечных рыночных цен — это длинная цепочка звеньев добавленной стоимости к базовым тарифам.

Ранее эксперты перечислили признаки неадекватных цен на подержанные машины и пояснили, в каких случаях можно определить завышенные цены.