Новый Opel Astra будет самозаряжаемым гибридом

В Европе начались продажи новой версии с комбинированной силовой установкой. Opel Astra унаследовала связку «турботройки» 1.2 с преселективным 6-ступенчатым «роботом» и 48-вольтовым «довеском». Пиковая отдача системы — 136 лошадиных сил, тяговая батарея расположена под водительским креслом. Относительно негибридного 130-сильного варианта расход топлива удалось снизить на 14 процентов.

Opel Astra шестого поколения дебютировала летом 2021 года. Поначалу покупатели могли выбирать между заряжаемыми гибридами и обычными модификациями на бензине или дизельном топливе. Теперь появилась гибридная альтернатива с автоматической зарядкой тягового аккумулятора от системы рекуперации кинетической энергии.

Новые гибриды расходуют 5,0-5,1 литра бензина на 100 километров пробега в смешанном цикле. Разница зависит от типа кузова. Для сравнения у хэтчбека со 130-сильным турбомотором 1.2 и 8-ступенчатым автоматом заявленный расход составляет 5,8 литра на 100 километров. Другое преимущество версий с 48-вольтовым стартер-генератором — неизменный объём багажника.

Продажи новых гибридов Opel Astra уже стартовали, в Германии базовый бензин-электрический хэтчбек стоит 36 430 евро. Впрочем, вариант с 1,5-литровым дизелем ещё экономичнее (4,8 литра на 100 километров), а цены стартуют с 32 660 евро. Выгода относительно «розеточного» гибрида существенная: такая Opel Astra стоит от 41 280 евро.