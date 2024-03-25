Great Wall официально привезёт в Россию минивэн и большой кроссовер

Бренд-директор модели Wey 05 заявил «Известиям», что российская гамма премиум-бренда концерна Great Wall скоро расширится. Топ-менеджер пообещал: в нашей стране предложат семиместный кроссовер и минивэн, но не стал уточнять названия новинок и сроки их выхода на рынок. Портал «Китайские автомобили» полагает: речь идёт о кроссовере Lanshan и минивэне Alpine.

В настоящий момент российская линейка Wey состоится из единственного кроссовера с индексом «05». Это заряжаемый гибрид с турбомотором 2.0 и двумя электродвигателями (пиковая отдача — 421 сила и 847 Нм), пятиместным салоном и кузовом длиной 4,9 метра. Цена базовой версии — 6,5 миллиона рублей. И минивэн, и семиместный кроссовер явно окажутся дороже.

Wey Alpine — это однообъёмник с заряжаемой гибридной силовой установкой на основе 1,5-литрового турбомотора, семи- или шестиместным салоном, запасом хода на электротяге от 140 до 170 километров. В Китае есть версии длиной 5,05 или 5,4 метра с разными тяговыми батареями и гибридными системами. Какой вариант привезут в Россию пока не ясно, но даже базовая версия в Поднебесной стоит 336 тысяч юаней (4,3 миллиона рублей).

Кроссовер Wey Lanshan тоже полагается на гибридную силовую установку на основе турбомотора 1.5. Есть варианты с передним или полным приводом, одним или двумя электромоторами. Интересно, что в Поднебесной пока предлагают роскошные шестиместные версии, но похоже для экспортных рынков раздельные кресла на втором ряду заменят на диван. Китайские цены стартуют с 274 тысяч юаней (3,5 миллиона рублей).