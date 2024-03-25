В России подешевели модели отечественного бренда Evolute, выпускаемые на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Цены не изменились, но появилась прямая скидка, позволяющая купить их на 2,5-8,5% или 76-330 тыс. рублей дешевле. Об этом «Автоновости дня» узнали в ходе регулярного мониторинга прайс-листов Evolute.

Минимальная прямая скидка досталась первой и самой доступной модели Evolute – электрическому седану i-Pro, для которого она составила 76 тыс. рублей или 2,5% от его рекомендованной розничной цены.

Почти в два раза больше, 141 тыс. рублей или 3,5% от цены, могут сэкономить покупатели электрокроссовера i-Joy, вставшего на конвейер в ноябре 2022 года – почти через два месяца после седана i-Pro.

Прямая скидка в размере 180 тыс. рублей или 2,6% от РРЦ предлагается для последней новинки Evolute — самого динамичного электрокроссовера бренда под названием i-Jet. Паркетник, способный разгоняться до «сотни» всего за четыре секунды, поступил в продажу буквально на прошлой неделе.

Еще больше могут сэкономить покупатели электрокроссовера i-Sky, производство которого началось на заводе под Липецком в ноябре 2023 года. Он продается с прямой скидкой в 200 тыс. рублей, составляющей 4% от его рекомендованной розничной цены.

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Наконец, максимальная прямая скидка, позволяющая сэкономить 330 тыс. рублей или сразу 8,5% от РРЦ, доступна при покупке единственного «гибрида» Evolute – семиместного кроссовера i-Space, вышедшего на российский рынок в конце января текущего года.

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Напомним также, что все модели Evolute, за исключением «гибрида» i-Space, попадают под государственную программу льготного автокредитования. Оформляя автокредит в получающем госсубсидию банке, при покупке любого из них можно рассчитывать на господдержку в размере 35% от рекомендованной розничной цены, но не более 925 тыс. рублей.