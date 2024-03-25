Стало известно, когда марка Seat перестанет выпускать автомобили

Как сообщает Automotive News со ссылкой на руководителя Seat Уэйна Гриффитса, компания будет выпускать автомобили «до конца эпохи двигателей внутреннего сгорания», то есть примерно до 2035 года. После этого, если верить заявлению главы концерна Volkswagen Group Томаса Шефера, Seat таким, каким мы его знали, перестанет существовать. При этом имя Seat (Sociedad Española de Automóviles de Turismo) в историю не уйдет.

© Motor.ru

Seat был основан в 1950 году, а автомобили начал выпускать в 1953-м. Тогда с конвейера сошел первый экземпляр модели 1400 — среднеразмерного заднеприводного седана. В 1986 году правительство Испании продало марку немецкому концерну Volkswagen Group. Seat официально продавался и в России, но в 2014-м наш рынок испанская марка покинула из-за сложной экономической ситуации. Через десять с небольшим лет автомобили Seat перестанут продавать и в других странах, так как Volkswagen не намерен в дальнейшем инвестировать в этот бренд. Его место займет Cupra, отделившаяся еще в 2018 году, на которую в концерне делают большую ставку.

В новом интервью глава Seat Уэйн Гриффитс рассказал, что в ближайшие годы компания сконцентрируется на выпуске экономичных малолитражек и усовершенствовании существующих подзаряжаемых гибридов. До конца этого года рестайлингу подвергнут Leon — он обновится по тому же сценарию, что и соплатформенный Volkswagen Golf. В 2025-м Seat модернизирует Ibiza и его «вседорожный» вариант Arona. В том же году начнутся и продажи обновленного кроссовера Ateca.

Когда в Европе вступит в силу запрет на производство и продажу автомобилей с ДВС, Seat в его нынешнем виде существовать перестанет. По одной из версий, это имя будет в дальнейшем использоваться для транспортных средств городской мобильности — вроде электрических скутеров и квадрициклов.