В рейтинге самых продаваемых автомобилей мира впервые за 20 лет сменился лидер

В мировом рейтинге самых продаваемых новых автомобилей мира впервые за 20 лет сменился лидер. Японский бестселлер в лице Toyota Corolla обогнал электрокар Tesla Model Y, следует из свежего отчета аналитического агентства Focus2move.

По данным аналитиков, самым продаваемым новым автомобилем 2023 года стал Tesla Model Y, поднявшийся за год на три позиции. Его продажи по итогам прошлого года составили 1,15 млн единиц, что на 50,8% больше, чем годом ранее.

Бессменный лидер мирового рынка Toyota Corolla опустилась на второе место с продажами на уровне 1,13 млн автомобилей, что на 1,1% меньше по сравнению с 2022 годом. Замкнул «тройку» лидеров еще одна модель Toyota — кроссовер RAV4, который в прошлом году купили 934 910 раз, что на 5,4% больше, если сравнивать с показателем 2022 года.

Четвертое место в списке самых продаваемых новых автомобилей в мире досталось семейству пикапов Ford F-Series с 901 569 продажами (+13,4% в годовом исчислении). За ним следуют кроссовер Honda CR-V и пикап Chevrolet Silverado с продажами на уровне 718 422 единицы (+18%) и 640 995 единиц (+6,6%) соответственно. Седан Toyota Camry за год опустился на две позиции, заняв седьмую строчку с годовыми продажами на уровне 631 580 единиц (-6,3%).

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На восьмом месте расположился кроссовер Hyundai Tucson, поднявшийся на одну позицию вверх с 628 036 продажами (+11,9%). Он оперелил пикапы Toyota Hilux с 572 483 (-7,6%) и Ram с 520 578 продажами (-4,6%) соответственно.