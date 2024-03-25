Российский Forthing T5 Evo получит 4х4 для лучшей конкуренции с Chery и Geely

Компания Ixen, дистрибьютор автомобилей китайской марки Forthing в России, сообщила, что в течение 2024 года кроссовер T5 Evo получит систему полного привода. Это, по мнению Ixen, позволит усилить конкуренцию, в частности, зайдя на территорию Chery Tiggo 7 Pro Max AWD и Geely Atlas Pro.

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В Ixen отметили, что система полного привода для Forthing T5 Evo является эксклюзивной для российского рынка. Известно, что её разработку поручили государственной компании Dongfeng Liuzhou Motor, основанной в 1954 году.

"Система полного привода Forthing T5 EVO по своим характеристикам и устройству будет схожа с Chery Tiggo 7 Pro Max AWD и Omoda C5 AWD. Она будет представлена интеллектуальной многодисковой муфтой с функцией автоматического подключения", - говорится в сообщении Ixen (имеется в распоряжении "РГ").

Forthing T5 Evo с полным приводом, как и другие модели и модификации бренда, будет налажена в России - на мощностях "Автотора" в Калининградской области.

Forthing T5 Evo - компактный кроссовер с кузовом длиной 4565 мм и колёсной базой 2715 мм. В движение модель приводит турбомотор 1.5 литра от Mitsubishi мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 285 Нм, в паре с которым работает 7-ступенчатый "робот". Цена стартует от 3 080 000 рублей. Также к покупке доступен Forthing T5 Evo HEV - 244-сильный гибрид стоимостью 3 800 000 рублей.

Сколько будет стоить полноприводный Forthing T5 Evo, неизвестно. Купить Chery Tiggo 7 Pro Max можно за 2 820 000 - 3 100 000 рублей, Geely Atlas Pro 4WD стоит 3 089 000 - 3 394 000 рублей.