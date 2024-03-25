В Xiaomi обозначили стоимость электрокара SU7

Генеральный директор компании Лэй Цзюнь объявил, что цель Xiaomi — выпустить «самый красивый, удобный в управлении и умный автомобиль» по цене ниже 500 тысяч юаней. Это примерно 69 тысяч долларов, или 6,5 миллиона рублей по нынешнему курсу. Таким образом, SU7 окажется дешевле Tesla Model S, цена которой стартует с 75 тысяч долларов. Уже на этой неделе Xiaomi назовет точную цену и начнет принимать заказы.

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В понедельник электрокар Xiaomi появился в фирменных точках бренда в Китае, что спровоцировало большие очереди из потенциальных покупателей и блогеров. Кроме того, китайцам теперь доступно мобильное приложение Xiaomi Car.

Электрический седан SU7 (расшифровывается как Speed Ultra) дебютировал в декабре прошлого года. Его предложат в двух версиях — одномоторной мощностью 299 лошадиных сил и двухмоторной, выдающей 673 силы. Запас хода составляет 668 и 800 километров соответственно, а с места до «сотни» они разгоняются за 5,28 и 2,78 секунды.

То есть по заявленным характеристикам топовый SU7 сравним с 707-сильным Porsche Taycan Turbo, который достигает ста за 2,7 секунды и стоит заметно больше обозначенной Xiaomi суммы.

Ранее Лэй Цзюнь заявил, что SU7 будет рулиться не хуже Taycan, а по «интеллектуальности» не уступит Tesla Model S. У него будет автопилот c множеством датчиков и двумя вычислительными платформами Nvidia Drive Orin, а также медиасистема на чипе Qualcomm Snapdragon 8295.

В Китае прием заказов пока не начался, а в России SU7 начали продавать уже на прошлой неделе, причем с небольшим пробегом. С ценой некоторые продавцы не угадали, установив ее ниже заявленной — от 5,3 миллиона рублей.