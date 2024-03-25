Для тех, кто ищет практичный семиместный компактвэн для большой семьи, российские автодилеры продолжают поставлять новые Chevrolet Orlando. Цены на них за месяц не изменились — во всяком случае, минимальный ценник на одном из крупных классифайдов остался на уровне 2 550 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

За 2 550 000 рублей новый Chevrolet Orlando 2022 года выпуска продает официальный дилер BMW в Перми, который мог привезти его в Россию по схеме параллельного импорта. В опубликованном им объявлении заявлен символический пробег 60 км, а комплектация, судя по фотографиям, включает пластиковый руль с частичной мультифункцией, бортовой компьютер, кондиционер, мультимедийную систему с цветным экраном и Hands-free, люк в крыше, функцию бесключевого доступа в салон и систему запуска двигателя с кнопки.

Аналогичный компактвэн 2023 года выпуска за те же 2 550 000 рублей предлагает привезти под заказ компания из Находки. В отличие от экземпляра из Перми, он богаче оснащен — на фото в объявлении можно заметить кожаный мультифункциональный руль, кожаную отделку сидений и продвинутую мультимедийную систему.

Еще два автомобиля 2022 года выпуска стоимостью 2 760 000 рублей каждый выставлены на продажу мультибрендовым дилером из Челябинска, а дороже всего такой Orlando оценил крупный автосалон из Москвы — в 2 805 000 рублей.

Силовой агрегат, который у всех этих машин одинаковый, указывает, что они приехали из Китая и собраны на китайском совместном предприятии SAIC-General Motors. Речь о 163-сильном бензиновом турбомотороме объемом 1,4 литра, агрегатированном с классическим шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом.

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Что касается аналогов Chevrolet Orlando, то, например, LADA Largus из последних партий тольяттинского производства стоили сопоставимых денег. В частности, в Салавате, Краснодаре и Рязани за такие универсалы осенью прошлого года просили 2 400 000 рублей, а в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве — еще на 100 тысяч рублей больше.