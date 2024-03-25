В России появился надежный семиместный Chevrolet, который стоит как «Лада»
Для тех, кто ищет практичный семиместный компактвэн для большой семьи, российские автодилеры продолжают поставлять новые Chevrolet Orlando. Цены на них за месяц не изменились — во всяком случае, минимальный ценник на одном из крупных классифайдов остался на уровне 2 550 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».
За 2 550 000 рублей новый Chevrolet Orlando 2022 года выпуска продает официальный дилер BMW в Перми, который мог привезти его в Россию по схеме параллельного импорта. В опубликованном им объявлении заявлен символический пробег 60 км, а комплектация, судя по фотографиям, включает пластиковый руль с частичной мультифункцией, бортовой компьютер, кондиционер, мультимедийную систему с цветным экраном и Hands-free, люк в крыше, функцию бесключевого доступа в салон и систему запуска двигателя с кнопки.
Аналогичный компактвэн 2023 года выпуска за те же 2 550 000 рублей предлагает привезти под заказ компания из Находки. В отличие от экземпляра из Перми, он богаче оснащен — на фото в объявлении можно заметить кожаный мультифункциональный руль, кожаную отделку сидений и продвинутую мультимедийную систему.
Еще два автомобиля 2022 года выпуска стоимостью 2 760 000 рублей каждый выставлены на продажу мультибрендовым дилером из Челябинска, а дороже всего такой Orlando оценил крупный автосалон из Москвы — в 2 805 000 рублей.
Силовой агрегат, который у всех этих машин одинаковый, указывает, что они приехали из Китая и собраны на китайском совместном предприятии SAIC-General Motors. Речь о 163-сильном бензиновом турбомотороме объемом 1,4 литра, агрегатированном с классическим шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом.
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Что касается аналогов Chevrolet Orlando, то, например, LADA Largus из последних партий тольяттинского производства стоили сопоставимых денег. В частности, в Салавате, Краснодаре и Рязани за такие универсалы осенью прошлого года просили 2 400 000 рублей, а в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве — еще на 100 тысяч рублей больше.