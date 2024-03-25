В Китае начались продажи обновленных Jetta VS5 и VS7

Правда, пока рестайлинговые паркетники доступны только на домашнем рынке. Моделям подправили дизайн экстерьера. А вот салон в целом прежний, технику менять тоже не стали.

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О старте производства модернизированных кроссоверов Jetta VS5 и VS7 совместное предприятие FAW Volkswagen сообщило пару недель назад. А теперь в Китае объявлены предварительные цены таких машин, местные дилеры уже ведут прием заказов. Напомним, отдельный бюджетный бренд Jetta был создан в 2019 году, изначально его придумали специально для Поднебесной, но сейчас марку пытаются вывести и на другие рынки. Модели Джетты представлены и в России, однако к нам их завозят по схеме параллельного импорта. Ну и добавим, что это уже второй рестайлинг для VS5 и VS7, которые созданы на платформе MQB: первый провели в 2022-м.

На этот раз младший кроссовер получил новые бамперы, также переделали радиаторную решетку, а на корме вместо эмблемы отныне надпись с названием бренда. Габариты Jetta VS5 не изменились: длина – 4418 мм, колесная база – 2630 мм. В салоне другими стали материалы отделки, вдобавок следом за VS7 паркетник обрел сенсорный блок управления «климатом». В списке оборудования еще значатся виртуальная приборка, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Рестайлинговый Jetta VS7 от предшественника отличить проще благодаря новой безрамочной решетке. Кроме того, этот кроссовер тоже щеголяет иным обвесом, но и его размеры прежние (длина – 4624 мм, расстояние между осями – 2730 мм). К слову, несмотря на растянутый кузов VS7 бывает исключительно пятиместным. Внутри – новая обивка кресел. Оснащение в целом такое же, как у VS5.

Технику реформы не затронули. Кроссоверы Jetta VS5 и VS7 имеют бензиновую турбочетверку 1.4 мощностью 150 л.с. (250 Нм), которая работает в паре с пятиступенчатой механикой или классическим шестиступенчатым автоматом. Оба паркетника доступны только с передним приводом.

Цена модернизированного Jetta VS5 сейчас варьируется от 87 900 до 121 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,14 млн – 1,58 млн рублей по актуальному курсу. За обновленный Jetta VS7 просят 107 900 – 141 900 юаней (около 1,4 млн – 1,84 млн рублей). «Живые» продажи в Китае стартуют в апреле. Не исключено, что впоследствии рестайлинговые паркетники Jetta привезут и в Россию.