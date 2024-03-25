Российские учёные придумали «холодильники» для дорог

Учёные МГТУ им. Баумана создали специальную установку, которая позволит продлить срок службы грунтовых автомобильных дорог из снега и льда, которые используются в труднодоступных арктических регионах страны — так называемых зимников. По сути, новинка представляет собой некий холодильник, которые погружается в грунт и позволяет продлить срок службы таких транспортных артерий.

© Quto.ru

Система представляет собой несколько труб, по которым при помощи насоса циркулирует хладагент. При этом никаких специальных материалов не потребуется — нужен только фреон, который используется в кондиционерах или, например, бытовых холодильниках.

Сами трубы прокладываются в грунте под дорогой. За счёт зоны холода, которая создаётся вокруг установки, грунт не нагревается и остаётся стабильным в течение более долгого времени.

Предполагается, что вся система включается автоматически при изменении температуры, а питаться насос должен от солнечной энергии. Во время полярной ночи установка уходит в спящий режим, но когда день становится длиннее, включается без участия человека.

По словам заведующего лабораторией Бауманки Егора Локтионова, испытания технологии проходили в Архангельской области. В итоге оказалось, что установка способна охладить грунт до -18 градусов, при этом для стабилизации зимника достаточно температуры в -7 градусов.

Отмечается, что излишки тепла, которые образуются в результате работы установки, можно или выбрасывать в воздух, или использовать для обогрева мобильных пунктов для водителей или теплиц.

В перспективе технологию, по мнению создателей, можно использовать на сложных участках дорог: переправах, подходах к рекам и болотах.