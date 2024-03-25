В России начались продажи новейшей Toyota Camry

В российских автосалонах приступили к продажам новых седанов Toyota Camry. На это обратил внимание журнал «За рулем».

Стартовая цена автомобиля – 4 млн рублей. Уточняется, что для ввоза седана используется схема параллельного импорта. Машины импортируют из КНР.

У покупателей есть возможность приобрести седан с одним из двух типов силовых установок. Так, на рынке есть автомобили с двухлитровым бензиновым двигателем с мощностью 173 л. с. и 197-сильный гибридный вариант на базе того же мотора. Коробка передач в новой Camry – вариатор.

Toyota Camry получила сенсорный экран размером 12,3 дюйма, панорамную крышу, десять подушек безопасности и проекционный дисплей. Также седану дали систему климат-контроля с функцией очистки воздуха и ароматизатором.

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Ранее сообщалось, что, по данным «Авто.ру Бизнес», предложение новых малолитражных автомобилей в России сократилось на 89% по сравнению с 2022 годом, до 0,01%. Количество доступных моделей уменьшилось на 58,5%.