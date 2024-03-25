В Москве обнаружили копию уникального Mercedes Brabus Шумахера

В Москве нашли уникальный универсал Mercedes Brabus E V12, копия которого есть лишь у гонщика Михаэля Шумахера. Об этом сообщает Wroom.ru.

В 90-е годы немецкая компания Brabus решила сделать самый быстрый в мире седан. Основой для модификации стал Mercedes E-класса. Сердце автомобиля — двигатель V12 объемом 7,3 литра, форсированный до 582 л.с. Его взяли от S-класса и основательно доработали. Для сравнения, на заводские авто E-класса тогда устанавливали значительно менее мощные V8.

Полученный Brabus E V12 стал действительно самым быстрым седаном в мире — машина разгонялась до 330 км/ч. Результат официально зафиксировали представители «Книги рекордов Гиннесса». Всего Brabus сделала около 50 подобных машин, а также два уникальных экземпляра в кузове «универсал». Эта версия стала настоящим эксклюзивом не только из-за ограниченного тиража — одну из машин купил Шумахер.

Второе транспортное средство оказалось в руках немецкого коллекционера. Через некоторое время автомобиль сменил регистрацию на казахстанскую и оказался в Москве.