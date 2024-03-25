Toyota запатентовала «квадратный» электрокар X-Van Gear

Разработанный дочерней компанией Toyota Auto Body «квадратный» электрический X-Van Gear, запатентован, а значит, может получить серийное воплощение. Об этом пишет автомобильный портал Motorpage.

Концепт среднеразмерного кроссовера с «квадратным» дизайном кузова, напоминающим минивэн, представили в Японии в прошлом году.

X-Van Gear позиционируется как семейный автомобиль повышенной проходимости для путешествий. Машину отличает отсутствие средних стоек и раздвижные двери. Передняя панель концепта выполнена в виде столешницы, на которой расположились экраны мультимедийной системы. Из сидений заднего ряда можно сделать стол, а кресло переднего пассажира способно поворачиваться на 180 градусов.

Ожидается, что серийная версия будет мало отличаться от концепта.

В России начались продажи новейшей Toyota Camry

Ранее компания Hyundai представил обновленный Santa Fe, который демонстрирует современные тенденции дизайна кроссовера среднего размера и обладает квадратным силуэтом и прямоугольными фарами. Главный дизайнер Hyundai Санг Юп Ли отметил, что сама концепция последнего поколения Santa Fe, получившего «квадратный» дизайн, отличается новизной, так как работа над автомобилем началась с грузового отсека. Это полная противоположность тому, как обычно происходит создание нового автомобиля.