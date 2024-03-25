В России начнутся продажи кроссовера Forthing T5 Evo с полным приводом

Кроссоверы Forthing T5 Evo получат в России полный привод, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на дистрибьютора автомобилей Forthing, компанию Ixen. Автомобиль получит полноприводную версию, разработанную специально для российского рынка. Сборка полноприводных автомобилей будет налажена на заводе "Автотор" в Калининграде. За разработку полноприводной версией с многодисковой муфтой отвечает китайская компания Dongfeng Liuzhou Motor. Длина кроссовера Forthing T5 Evo - 4565 мм, колесная база - 2715 мм. Под капотом автомобиля - турбомотор 1.5 мощностью 197 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией марки Magna. Российские версии автомобиля также снабжены обогревом руля и лобового стекла.